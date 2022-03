Zwangere apotheker uit Poperinge vraagt aan iedereen die kinderen heeft om jodiumtabletten op te halen

Eveliene Top vraagt aan iedereen die kinderen heeft om jodiumtabletten op te halen. Dat kan iedereen gratis doen om zich te wapenen tegen een eventuele kernramp. Je beschermt je schildklier dan tegen de radioactieve straling. En door de oorlog en nucleaire dreiging in Oekraïne zijn er meer en meer mensen die bij de apotheker zo'n dosis afhalen.

Top is zelf zwanger en zal zeker ook jodium innemen wanneer het nodig is: "Hoe jonger, hoe gevoeliger. Dus het ongeboren kind is het meest gevoelig. Kleine kinderen zijn enorm gevoelig. Hoe ouder we worden, hoe minder gevoelig we zijn. Ouders geven zulke tabletten best mee met hun baby's en kinderen, wanneer ze bijvoorbeeld naar de crèche, school of grootouders moeten. De prioritaire doelgroepen zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Tot de leeftijd van 40 jaar is er een risico op agressieve schildklierkankers in het geval van een nucleaire ramp. Preventieve en plotse inname mag niet, maar moet wel wanneer de overheid daarvoor groen licht zou geven. Hopelijk is dat nooit nodig. Een tablet werkt maximaal in de eerste 6 uur.”