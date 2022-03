Beroepsvereniging benadrukt nog eens: je verzekering vervalt niet als je complicaties zou krijgen na coronavaccin

Wat is een levensverzekering? Een levensverzekering is de overkoepelende term voor alle verzekeringen die te maken hebben met leven of dood. "Het omvat alle verzekeringen die uitgekeerd worden als de verzekerde overlijdt, maar ook verzekeringen die uitbetaald worden als de persoon nog in leven is op een bepaalde datum. Je kan bijvoorbeeld een levensverzekering nemen als vorm van pensioensparen. Zo kan je beslissen dat als je op 65-jarige leeftijd nog leeft, je een bepaalde som uitbetaald krijgt", vertelt Van Speybroeck.