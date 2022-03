Bakkerij Elan uit Heist-op-den-Berg verkoopt nu ook brood uit de diepvries: goedkoper en minder verspilling

Op dit moment heeft de bakkerij twaalf broden van verschillende soorten in de diepvries steken, die normaal zouden weggegooid zijn. “Elke avond hebben we heel wat brood over. Als je ziet wat je dan moet weggooien, dat kan je niet verantwoorden.” Het brood goedkoper verkopen, dat werkt wel bij de klanten. “Er zijn heel wat klanten die zulke broden kopen. Er is ook niets mis mee, het is gewoon van de vorige dag.”

Toevallig is het vandaag ook Aswoensdag voor de katholieken. In Antwerpen is het dan traditie om pruimentaartjes te eten. Ook die gaan in Heist-op-den-Berg vlot over de toonbank. "Maar die komen niet uit de diepvries", besluit Vleugels.