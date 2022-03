Ook basketbalspeelster Emma Meesseman is vertrokken uit Rusland

Belgian Cat Emma Meesseman is vanmorgen vanuit Rusland vertrokken naar België. Ze speelt in de Russische competitie bij de club Ekaterinburg. Maar ze vindt het te gevaarlijk geworden in Rusland. Samen met andere buitenlandse basketspeelsters en in overleg met de ploeg is ze vanmorgen vertrokken. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen haar vertrek heeft voor haar contract met Ekaterinburg. De Russische competitie zou hoe dan ook blijven verder spelen.