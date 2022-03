Ook stadsbeiaardier van Brugge brengt boodschap van verbondenheid met Oekraïne

Wim Berteloot vertelt het verhaal van Iryna terwijl hij door haar facebookpagina’s bladert in zijn bureau in het Brugse Belfort. “Deze concertpianiste uit Kiev studeerde een paar jaar geleden af aan de Mechelse beiaardschool en gaf 2 jaar geleden nog een concert op de Brugse beiaard. Nu is ze beiaardier in Kiev, maar veel optredens geeft ze er niet. ’s Nachts trekt ze van haar flat in de diplomatieke wijk in Kiev naar een balletzaal om er te schuilen voor de bombardementen. Haar verhaal is zeer confronterend!”