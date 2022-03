Beroep tegen vonnis ontploffing Paardenmarkt pas over anderhalf jaar van start

Het beroep tegen het vonnis van de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen zal op 5 september 2023 plaatsvinden. Dat is ruim vijf jaar nadat drie panden verwoest werden door een gasontploffing. In juni van vorig jaar werd één van de huurders veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens onvoorzichtigheid. Verschillende partijen gingen toen in beroep.