Kunstenaar verwerkt 148 jaar oude, stervende beuk uit tuin van Guido Gezelle in Brugge tot lepels, stoelen en banken

Bijna anderhalve eeuw lang stond de beuk in de Guido Gezelletuin in Brugge. Dat is de tuin naast het geboortehuis van de bekende West-Vlaamse dichter. De boom stond er dus al enige tijd toen Gezelle in 1899 overleed. De oude beuk was stervende en werd onlangs weggehaald. Nu krijgt hij een tweede leven in het atelier van houtsnijder Harald Lamon die gespecialiseerd is in het bewerken van vers hout.

Samen met zijn leerlingen Andy Vercruysse en Thomas D’hooge zal hij het hout de komende 2 jaar verwerken. Houtsnijder Harald Lamon: “We gaan het hout verwerken tot lepels, kommen, spatels maar ook stoelen, krukken en banken. Ons doel is om minstens 100 voorwerpen te maken.”