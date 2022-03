Blindenorganisatie uit Varsenare opent leegstaand gebouw voor Oekraïense vluchtelingen

De bewoners van Licht en Liefde zitten in een nieuwbouw recht tegenover het oude gebouw. Het is de bedoeling dat er in dat oude gebouw assistentiewoningen komen. Maar het staat nu nog leeg en daarom biedt de blindenorganisatie het aan voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Licht en Liefde hoopt dat ze hiervoor financiële steun zal krijgen van Fedasil, het federaal agentschap dat zorgt voor de opvang van asielzoekers. Jan De Smedt van Licht en Liefde: "Wij denken dat we met de wijze waarop we voor mensen zorgen, niet kunnen achterblijven. We moeten nu tonen wat we waard zijn. En dus moeten we ook kijken op het vlak van ontbijten, middagmaal en avondmaal. Maar ook een programma aanbieden. Varsenare is een dorp waar heel veel geëngageerde mensen wonen. Wij zijn er van overtuigd dat we voor zo'n uitzonderlijke toestand een hele groep mensen kunnen mobiliseren."