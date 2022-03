Colruyt Group mag voorlopig verder werken aan zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort

Het was voor de burgemeester bang afwachten naar de beslissing van de rechter in kortgeding. De groep kreeg vorig jaar de nodige vergunningen om mosselen te kweken op de Westdiepbank. Daarop stapten de stad, de vissers en 3 jachtclubs naar de Raad van State om die vergunningen te betwisten. Want de vissers zien hun visgronden ingekrompen en de zeilers zien in de boerderij een gevaar voor de veiligheid bij het in- en uitvaren van de havengeul.

Toen de Colruyt Group toch doorbeet en op zondag 23 januari onverwacht boeien in zee dropte, protesteerden stad, vissers en zeilers op de parking van de Colruytwinkel in Nieuwpoort. Daarop stapten ze naar de rechter in kortgeding met de vraag de werken onmiddellijk stil te leggen. Die rechter verklaart de zaak onontvankelijk. De Colruyt Group reageert tevreden: “Voor ons is dit een bevestiging dat we verder kunnen gaan op de ingeslagen weg: stap voor stap bouwen aan een innovatief project in de Noordzee in samenwerking met onze partners aan de kust. We gaan dan ook eerstdaags over tot het plaatsen van de schroefankers waaraan we de eerste 50 mossellijnen zullen bevestigen”.