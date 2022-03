Opnieuw Belgische courgettes in de winkel: seizoen bij BelOrta vandaag officieel gestart

Ze zijn er wat vroeger dan andere jaren. "Normaal gezien starten we met tomaten", zegt teler Anne Mortelmans uit Lier die de eerste groene en witte courgettes aan BelOrta leverde. "Maar omdat de energieprijzen zo hoog liggen, hebben we gekozen voor een vroeg teelt courgettes, vooral dan witte courgettes. Courgettes hebben minder energie nodig dan tomaten. De groene courgettes kent iedereen, de witte is nog niet zo bekend. Maar ondertussen hebben we nog enkele collega's aangespoord om daarmee te beginnen en die markt te vergroten. Ik vind het een heel mooi product."

De BelOrtaproducenten voerden dit jaar bijna 12 miljoen stuks aan, waaronder 9,4 miljoen groene courgettes. Daardoor kan de consument tot eind oktober genieten van courgettes van bij ons.