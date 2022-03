Nog even geen nieuw revalidatiecentrum op Spanjaardenplein in Lummen

De plannen voor de bouw van een nieuw revalidatiecentrum in Lummen tussen Het Meerlehof en het Spanjaardenplein worden tijdelijk stopgezet. Het openbaar onderzoek is afgelopen en de projectontwikkelaar wil op basis van die informatie de plannen herbekijken. Er was eerder al veel protest omdat er 97 are aan bos zou verdwijnen.