Dokwerker in beroep vrijgesproken voor hulp aan drugssmokkelaars dankzij chatberichten met collega

In de nacht van 23 op 24 juli 2019 heeft een havenarbeider twee uithalers van drugs opgesloten in een container. De twee moesten sporttassen met cocaïne opgraven uit een lading steenkool. Daarna zouden ze weer vrijgelaten worden. Maar het was een moeilijke klus en dat duurde uren. Toen de dag kwam en de temperaturen buiten opliepen tot 40 graden, werd het bloedheet in de container. Omdat de opdrachtgevers niet meer reageerden op hun oproepen, belden ze zelf de hulpdiensten.

In totaal werd er ruim een ton cocaïne aangetroffen in de container. Die zaten in 35 sporttassen. Een dokwerker uit Temse werd ervan verdacht dat hij de uithalers in de container had gelaten. De man heeft dat altijd ontkend en werd ook niet herkend door de uithalers. Toch werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel.



De dokwerker ging daarop in beroep en met succes. Hij kon aantonen dat niet hij, maar een collega wellicht betrokken was. Dat deed hij aan de hand van chatberichten die hij met de collega had uitgewisseld na zijn veroordeling. Die collega zou ook meer beantwoorden aan de persoonsbeschrijving die de uithalers hebben gegeven.