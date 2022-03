Edegem vangt eerste vluchtelingen uit Oekraïne op, nog 36 andere gastgezinnen bieden opvang aan

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) heeft de ouders met hun drie kinderen vanmiddag op het gemeentehuis ontvangen. "Ze hebben hun verhaal kunnen vertellen en dat gaat echt door merg en been. Dit gezin heeft nu onderdak gevonden bij verre familie van hen", zegt Metsu. "Een oproep van gisteren heeft er ook voor gezorgd dat er nog eens 36 bijkomende gastgezinnen klaarstaan om onderdak te bieden aan zij die aan het vluchten zijn voor de dwaze oorlog."

Wie zich in Edegem nog wil aanbieden als gastgezin, kan dat doen via het mailadres solidariteit@edegem.be. Via het OCMW koppelt het gemeentebestuur de vluchtelingen dan aan de gastgezinnen. "Het is een heuse puzzel, maar het feit dat er al zoveel families enthousiast zijn, dat is formidabel. Ik ben zo trots op de Edegemenaren, maar bij uitbreiding op iedereen die mee voor die goede zaak wil vechten en de Oekraïners in nood wil helpen", besluit de burgemeester.