Flamencokoor uit Maaseik brengt ode aan Spaanse dichter Federico Garcia Lorca  

Jiménez ziet hiermee zijn droom werkelijkheid worden. “Tijdens de eerste lockdown had ik eindelijk de tijd om het concept te bedenken en uit te schrijven”. Hij wil hiermee de donkere passie van de dichter en zijn verwantschap met het passionele diepe zuiden van Spanje vatten in een voorstelling die niemand onberoerd laat. Samen met Antonio Paz, leider van het koor, en Saïdjah la Zambra, flamencodanseres en choreograaf, creëerden ze een compositie van zang, dans, muziek, voordracht die wisselt tussen Spaans en Nederlands aangevuld met visualisaties in de vorm van foto’s, documentaire en videokunst. José-Luis Dominguez bespeelt de Spaanse gitaar met opzwepende klanken die recht door het hart gaan. En als kers op de taart wordt de voorstelling ingeleid met een inspirerende lezing over Lorca gegeven door Bart Vonck, dichter en Lorca vertaler.