Gebedswaken in Leuven en Zoutleeuw: “We willen solidair zijn met Oekraïense bevolking”

In het Vredeskerkje van Helen bij Zoutleeuw was er een stille bezinning. Aan de aanwezigen werd gevraagd een kaarsje aan te steken, en kinderen brachten tekeningen mee. “Dat heet hier het Vredeskerkje en we streven hier voor de vrede en om solidair te zijn met de bevolking van Oekraïne”, zegt aanwezig gemeenteraadslid Guy Dumst (CD&V).“En als we op die manier voor die mensen iets kunnen betekenen, dan zullen we dat zeker doen.”

Ook Agnes vond dat ze aanwezig moest zijn. “Op die manier kan ik toch iets doen want we kunnen de mensen daar ter plekke niet echt helpen. En een gebedje is dan wel op z’n plaats. Ik vind het heel erg om al die vrouwen en kinderen te zien vluchten en dat alles daar gebombardeerd wordt. Het wordt me soms een beetje teveel, en dan kan dit wel troost bieden. En ik hoop dat dat voor die mensen daar ook wat troost kan bieden.”