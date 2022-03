Genk krijgt nieuw stadspark naast Stalenstraat in Waterschei

Het nieuwe stadspark zal naast de Stalenstraat komen te liggen. Wandelaars en fietsers zullen over een paar jaar het park kunnen gebruiken als verbinding tussen het Thorpark en de winkelstraat. De stad is in onderhandeling om 118 groenpercelen van particulieren over te kopen. Buurtbewoners juichen het nieuwe park toe en ook handelaars in de Stalenstraat krijgen de mogelijkheid om hun handelszaak te richten naar de natuur. Voor het hele project trekt Genk 4,6 miljoen euro uit.