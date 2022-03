Graanschuur van Europa op slot: wordt brood duurder door de inval van Rusland in Oekraïne?  

Ook voor China is Oekraïne een belangrijke partner voor de invoer van graan. China heeft zelf niet genoeg landbouwgronden en verplaatst daarom haar voedselproductie vaak naar andere landen. Het grootste aandeel buitenlandse landbouwgronden heeft China in Oekraïne. Door de oorlog in Oekraïne valt die aanvoer van graan nu volledig weg.

China heeft in heel wat andere landen gelijkaardige, vaak kleinere landbouwgebieden. Veel problemen zullen de Chinezen dus niet ondervinden. Bovendien besloot de Chinese overheid om de graanhandel met Rusland nieuw leven in te blazen. Op de dag van de inval in Oekraïne werden de handelsrestricties tussen Rusland en China opgegeven. Zo stelt het regime zijn voedselaanvoer veilig, zo ondergraaft het wel de sancties die door het Westen genomen werden.