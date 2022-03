Halle gaat probleem van sluikstorten en hondenpoep nóg strenger aanpakken: "Daders op heterdaad betrappen"

De handhavers van OVAM zullen ingezet worden op locaties waar er veel zwerfvuil is. En zij zullen ook hondenbaasjes aanspreken die hondenpoep niet opruimen. "We weten waar de problemen het grootst zijn omdat daar camera's hangen", zegt de burgemeester. "Dat is onder meer aan het sportcomplex, de stationsomgeving en het skatepark. De mensen van OVAM komen 'in burger' naar die plekken, ze zijn niet herkenbaar. De inwoners die betrapt worden, krijgen dan een GAS-boete. We hebben de voorbije jaren vooral proberen te sensibiliseren, maar ik denk dat het nu tijd is om meer repressief op te treden."