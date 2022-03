Aantal nieuwe jobs steeg naar recordhoogte afgelopen jaar, maar werknemers blijven voorzichtig

Alle gewesten in ons land doen het opnieuw beter. Maar de grootste toename zien we in het Waals gewest, met 13 procent meer aanwervingen. “Het herstel is des te opvallender na de ongeziene terugval in het eerste coronajaar”, zegt onderzoeker Tim Goesaert van de KU Leuven. Een verklaring is de sterke heropleving van uitzendwerk in het Waals gewest. In het Vlaams en Brussels gewest bedraagt de toename respectievelijk 8 en 5 procent.