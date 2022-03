Horebeke heeft eerste privé-natuurreservaat van Oost-Vlaanderen (en iedereen is welkom)

In Horebeke is het allereerste privé-natuurreservaat van Oost-Vlaanderen geopend. Natuurreservaten zijn gebieden die de overheid normaal onderhoudt. Maar bij een privé-natuurreservaat staat een privé-eigenaar in voor het onderhoud. Het Agentschap Natuur en Bos erkent het gebied.

Het privé-natuurreservaat in Horebeke is 4 hectare groot, dat is even groot als 6 voetbalvelden samen. Natuurgids Raoul D’Hoossche is de eigenaar van het privé-natuurreservaat. En iedereen mag er komen wandelen, zegt hij. "Ik heb het bos de voorbije 30 jaar in 12 verschillende keren kunnen kopen. Ik heb daar ook subsidies voor gekregen. En die subsidies komen van ons belastinggeld, dus iedereen is hier welkom in mijn bos."