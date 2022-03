West-Vlaamse afvalintercommunale IVVO roept verenigingen op om zwerfvuil te ruimen

In plaats van de actie op één dag te organiseren, zal de opruimactie uitgevoerd worden over de volledige maand maart. De deelnemende verenigingen zullen 3.200 km wegbermen opruimen. Verenigingen die minstens 16 kilometer opruimen, krijgen een vergoeding van 200 euro.

Daphne Gouwy van IVVO Ieper: "Vroeger was de zwerfvuilactie op één vaste dag op een zaterdag in maart. Toen trokken alle verenigingen er op één dag uit op zoek naar zwerfvuil. Sinds corona hebben wij vorig jaar een alternatief voorzien, iedereen kon in zijn eigen bubbel opruimen. Dat werd heel positief onthaald door de verenigingen. Zo hebben ze meer tijd om zwerfvuil op te ruimen."