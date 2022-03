Spaanse ex-koning Juan Carlos ontloopt proces wegens belastingfraude en financiële malversaties: "Te weinig bewijs"

Juan Carlos (84) trad in 2014 af na een regeerperiode van 39 jaar. De laatste jaren van zijn koningschap werden geplaagd door corruptieschandalen, vooral door de innige banden met het Saudische koningshuis. Na zijn aftreden kwam het ene na het andere schandaal aan het licht.

Juan Carlos’ zoon en de huidige koning Felipe VI zag vorig jaar af van een deel van zijn toekomstige erfenis en schrapte een jaarlijkse subsidie aan zijn vader, in een poging om de reputatie van het Spaanse koningshuis te redden.

Later op het jaar besliste Juan Carlos om in het buitenland te gaan wonen, om het zijn zoon makkelijker te maken om zijn functie uit te oefenen. Hij woont nu in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn vrouw, koningin Sophia, bleef wel in Spanje. Nu er geen proces komt in Spanje, zou Juan Carlos mogelijk naar zijn land kunnen terugkeren. Al is dat nog niet met zoveel woorden gezegd.