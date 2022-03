Man uit Aalter stelt kasteel in Frankrijk open voor 20 gezinnen uit Oekraïne: "Ze kunnen blijven zolang nodig is"

Een man uit Aalter wil ook zijn steentje bijdragen om vluchtelingen op te vangen en dat op een vrij uitzonderlijke locatie. "Ik bezit een kasteel in het centrum van Frankrijk. Ik breng er mijn vakanties door. Het gebouw is pas gerenoveerd en er is ruimte genoeg. Ik kan er een 20-tal Oekraïense gezinnen opvangen", stelt de man. Hij wil graag anoniem blijven om geen foute figuren aan te trekken. "Ik heb intussen contact gehad met de Oekraïense ambassade om me verder te helpen, zodat ik de mensen kan opvangen die dat het meest nodig hebben."