Kruidvat Vilvoorde excuseert zich voor Franstalige affiches en laat ze meteen verwijderen

Het Kruidvat in Vilvoorde wordt verbouwd en om de klanten te informeren over de werken, hangen er affiches in de winkel. Maar omdat die in het Frans waren opgesteld, reageerde het Taal Aktie Comité met een ludieke actie. Ze verspreidden plakbiljetten met daarop:"Geen gezwans, Nederlands!" om Kruidvat duidelijk te maken dat Nederlands de voertaal is in Vilvoorde.