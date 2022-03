Liveblog - Joe Biden: "Dictator" Poetin "heeft zich zwaar misrekend", zware gevechten in de stad Charkov

"De nacht in het centrum van Kiev is vrij rustig verlopen", zegt EBU-reporter Bruno Beeckman, die in de Oekraïense hoofdstad is. "We hebben geen luchtalarm gehad, we hebben ook geen explosies gehoord. Er zijn wel berichten dat er in de buitenwijken van Kiev wel explosies zijn geweest."

Vooral in Charkov, de tweede stad van Oekraïne is het onrustig geweest, zegt Beeckman. "Ik sprak gisteren nog met vrienden en kennissen in Charkov. Die hadden het over bombardementen zonder onderscheid tussen regeringsgebouwen en gebouwen waar mensen wonen." Er zijn ook meldingen van luchtaanvallen in Zjytomyr, een stad op twee, drie uur rijden van Kiev. "Dat is een heel belangrijke toegangsweg naar Kiev. Dat kan erop wijzen dat men probeert Kiev te omsingelen op dit moment."

Gisteren werd gewaarschuwd voor zware aanvallen, de televisietoren werd ook vernield. Er is angst, ook bij mij, zegt Beeckman. "Als je nu niet bang bent, dan heb je een probleem. Die angst bij de mensen is de laatste zes, zeven dagen alleen maar toegenomen. Het overgrote deel van de mensen die Kiev wilde verlaten, heeft dat ook kunnen doen. Mensen die in Kiev zijn gebleven, willen de stad verdedigen tegen een eventuele aanval. Maar de angst is zeer aanwezig."

Hoe kijkt de stad naar wat er mogelijk nog staat te gebeuren, nu het vannacht zo rustig is geweest? "In een stad van 3 miljoen mensen heerst een oorverdovende stilte, en dat kan soms meer lawaai maken. Het blijft raden wat er de komende uren en dagen gaat gebeuren."