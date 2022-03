Man uit Leuven vindt dure jas die op café was gestolen terug dankzij gps-tracker die hij erin had genaaid

In een danscafé in het centrum van Leuven merkte een man dat zijn dure jas gestolen was. Het slachtoffer belde de politie met de mededeling dat hij wist waar zijn jas was, dankzij een gps-tracker die was ingenaaid. Volgens de gegevens die het trackingsysteem aangaf, was de jas terug te vinden op een adres aan het Herbert Hooverplein in Leuven.