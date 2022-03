Mardi Gras in Kuurne: traditie van meer dan 100 jaar zoekt relance

Het drafrennen op Vette Dinsdag bestaat al ongeveer een eeuw in ons land. Maar het is nog maar sinds 2002 dat de wedstrijd in Kuurne gehouden wordt. "Daarvoor was het in Sterrebeek", zegt Kuurnenaar Francis De Jode, "maar toen de renbaan daar failliet ging, moest er een nieuwe locatie worden gezocht. En dat werd dus de hippodroom van Kuurne. Ik woonde daar toen vlakbij en herinner me nog de massa volk die naar de Kattenstraat kwam afgezakt om een gokje te wagen, een stukje te eten of gewoon naar de koers te kijken”. Het is de eerste keer in 20 jaar dat Francis nog eens op de hippodroom komt en hij is verwonderd, want van een massa is hier lang geen sprake meer. "In de tribunes staan amper een paar 100 mensen. En dat is jammer, gezien de drafrennen toch altijd een sport van het volk zijn geweest.”