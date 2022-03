Mechelen gaat hulp bieden aan Oekraïners die op de vlucht zijn: "Warme oproep aan inwoners om te helpen"

De stad zelf bekijkt nog twee andere pistes. “We bekijken welke mogelijkheden er zijn bij het sociaal huis en de sociale woonmaatschappijen.” Daarnaast zit het schepencollege samen met de Mechelse hotels. “Met de hotelsector willen we graag de mogelijkheid bieden om kamers die vrij staan, ter beschikking te stellen aan een lager tarief. Met de stad doen we een inspanning om een bijdrage te leveren en we hopen op financiële hulp van onze inwoners.” Hoe het allemaal verder praktisch geregeld gaat worden, is nog lang niet duidelijk.

Naast het hulpprogramma organiseert de stad zondagavond een wake op de Grote Markt. Inwoners kunnen kaarsen meenemen en er wordt een minuut stilte gehouden.