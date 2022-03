Meer dan 2.000 migranten proberen Spaanse enclave Melilla in Marokko binnen te raken, hoogste aantal in jaren

Niet alleen in Melilla, ook in de andere Spaanse enclave in Marokko, Ceuta, proberen migranten geregeld binnen te dringen. In mei vorig jaar veroorzaakte een diplomatiek conflict tussen Marokko en Spanje nog chaos in Ceuta.



In korte tijd trokken meer dan 8.000 migranten naar Ceuta, nadat Marokko de grens had opengezet. Marokko deed dat als reactie op de verzorging van een onafhankelijkheidsstrijder van Polisario in een Spaans ziekenhuis. Polisario wil een onafhankelijke staat in de Westelijke Sahara, momenteel grotendeels bestuurd door Marokko.