Burgers van Oekraïne mengen zich dapper in strijd tegen leger van Rusland, waar vinden ze de moed?

Beelden van burgers van Oekraïne die het met geïmproviseerde wapens of zelfs volledig ongewapend opnemen tegen het leger van Rusland stapelen zich op. Waar vinden ze die moed? Zijn ze een dapper volk? Of is het de oorlog die de moed in hen naar boven haalt? "Machteloosheid leidt tot dadendrang", weet Oost-Europakenner Peter Vermeersch. Al is het politiek protest in Oekraïne de afgelopen 20 jaar ook fel toegenomen.