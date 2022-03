Wat denken de Russen zelf over de oorlog? "Rode Plein hermetisch afgesloten, mening uiten op straat steeds riskanter"

"La Place Rouge était vide..." Het Rode Plein centraal in de Russische hoofdstad Moskou is hermetisch afgesloten en de politie ziet er streng op toe dat niemand langs de hekken sluipt, meldt Geert Groot Koerkamp. "In de aangrenzende Nikolskayastraat is het een drukte van belang. Er klinkt overal muziek en veel Moskovieten flaneren op het oog onbezonnen. Er is geen spoor van de bloedige oorlog die op slechts een paar honderd kilometer hier vandaan in alle hevigheid woedt."

Groot Koerkamp trok gisteravond het centrum van de stad in om te polsen naar de mening van de gewone Rus, die willens nillens meegesleurd werd in de oorlog. "Ik sta volledig achter mijn president. Wij bevrijden Oekraïne van de nazi's en laten ze geen Russen meer vermoorden", vertelde Olga, een kleine oudere vrouw. Een heel ander geluid bij de 58-jarige Nikolai: "Ik ben tegen de oorlog, in Oekraïne woont ons broedervolk. Poetin heeft het land in een doodlopende weg gebracht."