Nazareth werkt samen met groot hotel om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen : "Volledige verdieping met 20 kamers ter beschikking"

De gemeente Nazareth stelt zelf 3 zorgflats en een woning ter beschikking aan Oekraïense vluchtelingen. "Die serviceflats waren nog niet in gebruik", zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V) van Nazareth. "Daar kunnen 3 gezinnen verblijven. En dan hebben we ook nog een iets grotere woning, waar een gezin met kinderen terecht kan."

Maar daarnaast wil Nazareth ook vluchtelingen opvangen in Hotel Van der Valk, het grote hotel dat langs de E17 in Nazareth ligt. "Het hotel is bereid om een volledige verdieping ter beschikking te stellen", vertelt de burgemeester. "Het gaat in totaal om een 20-tal kamers. En de mensen zullen er ook kunnen ontbijten en een warme maaltijd eten. De hotelkamers zijn ideaal om mensen tijdelijk op te vangen, tot ze ergens anders terecht kunnen. "

"Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan vast, en dus gaan we met Fedasil (dat in ons land verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers) bekijken wat er mogelijk is."