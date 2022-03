Nieuw kinderhotel opent in Lebbeke: "Voor ouders die ’s nachts werken of eens bloemetjes willen buiten zetten"

Het idee voor een kinderhotel ontstond enkele jaren geleden al, toen Aileen haar huis kocht. De woning is een vroeger missiehuis, een klooster waar missiezusters verbleven. "Het is een vrij groot huis", zegt Aileen. "We wilden er al lang iets mee doen, en aangezien er hier in de regio nog geen kinderhotel was, hebben wij beslist er één te openen. "