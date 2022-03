Nieuwe werken van Mondriaan opgedoken: portretten waren jarenlang goed bewaard familiegeheim

Wie was Piet Mondriaan?

Piet Mondriaan was een Nederlandse kunstschilder en theoreticus. Op 7 maart is het 150 jaar geleden dat hij geboren werd in Amersfoort. Hij wordt gezien als een pionier in de abstracte en non-figuratieve kunst. Vooral zijn latere werken met geometrische composities in rood, geel, blauw, wit en zwart zijn bekend. Ze dienden als inspiratiebron voor kunstenaars, maar ook architecten en ontwerpers.

In het begin van zijn carrière werkte hij in Amsterdam. Hij maakte toen nog voornamelijk figuratief werk, waaronder ook portretten. Toen hij in 1912 naar Parijs verhuisde, liet hij zich beïnvloeden door het kubisme van Picasso en Bracke.

Mondriaan was een heel spiritueel persoon. Hij vond dat kunstenaars via abstracte compositites op zoek moesten gaan naar een hogere, onzichtbare, kosmische werkelijkheid. In 1917 sloot hij zich aan bij de kunstbeweging De Stijl die de kunst radicaal wou hervormen. Mondriaan woonde en werkte ook enkele jaren in New York, waar hij stierf in 1944.