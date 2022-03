Oekraïense steden in zuiden en oosten constant onder vuur, Kiev vrij rustig, de oorlog op het terrein op dag 7

De focus van de Russen lijkt momenteel op het zuiden en oosten van Oekraïne te liggen. Verschillende steden liggen er constant onder vuur.

De stad Cherson dreigt elk moment in handen te vallen van het Russische leger of dat zou al gebeurd zijn. Volgens een woordvoerder van het Russische leger is dat nu al het geval. Als dat klopt, zou het de eerste grote stad zijn die in Russische handen is gevallen. Bij de gevechten in Cherson zouden veel burgers gedood zijn terwijl ze de stad probeerden te verdedigen met molotovcocktails.

Oekraïne zegt dan weer dat de stad momenteel door de Russen omsingeld is en er nog steeds straatgevechten plaatsvinden in de stad. Een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken plaatste wel beelden van Russische tanks in Cherson op de sociale media.

In het zuidoosten wordt Marioepol sinds dinsdagavond constant beschoten door de Russen. Volgens de lokale overheid nemen de Russen daarbij ook civiele doelwitten in het vizier. Volgens diezelfde bron zou de stad echter nog altijd in handen van Oekraïne zijn. Gewonden evacueren zou door de aanhoudende bombardementen heel moeilijk of onmogelijk zijn. Dat Oekraïne de havenstad blijft verdedigen, moeten beelden bewijzen die het Oekraïense leger gisteravond de wereld instuurde. Daarop zouden vernietigde Russische militaire voertuigen te zien zijn, in een dorpje vlak bij Marioepol.

De Oekraïense overheid onderzoekt ook berichten dat de luchthaven van Odessa, aan de Zwarte Zee in het zuidwesten van Oekraïne, gebombardeerd of beschoten zou zijn.