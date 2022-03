Olivier Deschacht en Davy Defauw krijgen Legends Match op paasmaandag

“Ik speelde mijn laatste match in een leeg stadion en liep er een nederlaag op”, zegt Olivier Deschacht. “Terwijl ik droomde van een applausvervanging en winst na een loopbaan van meer dan 20 jaar. Maar door corona werd het een koude douche. Zelfs mijn familie kon niet komen kijken.” Dayy Defauw voelt zich ook niet lekker bij zijn laatste match in de Belgian Jupiler Pro League. “Een uitwedstrijd tegen Anderlecht waar we met 7-0 verloren en waar ik bij de rust werd vervangen. Ik kan me een mooier einde voorstellen.”