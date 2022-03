Trager dan verwacht, kiezen tussen vechten of vluchten en sancties: wat je moet weten na één week oorlog in Oekraïne

Er is ook al dagenlang een kilometerslang Russisch konvooi naar Kiev onderweg. Volgens Amerikaanse bronnen zou de opmars daarvan vertraagd zijn door logistieke kwesties (er wordt gesproken over brandstof- en voedseltekorten). Tot op vandaag houdt de hoofdstad in Kiev dus stand. Wie niet gevlucht is, schuilt al bijna een hele week in metrostations en in schuilkelders.