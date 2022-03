Oudsbergen bekroond tot diervriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Die wildere dieren zorgen voor veel extra zorgen in de gemeente. "Drie jaar na de opstelling van het dierenwelzijnsplan merken we dat er nood is aan een update", gaat Goossens verder. "We moeten zeker extra inzetten op sensibiliseren en het creëren van kennis en een draagvlak voor de inwoners. De wolf en de bever durven soms dicht bij woningen komen en we moeten leren hoe we daarmee moeten omgaan of wanneer we moeten ingrijpen."