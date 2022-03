Pil of bruistablet: welk type pijnstiller werkt het beste of snelste? En hoe kan spuitwater een verschil maken?

Bij een bruistablet is dat anders. "In een bruistablet is de paracetamol al opgelost in het glas water dat je drinkt. De stof kan dus sneller opgenomen worden via de dunne darm waardoor de pijn sneller verdwijnt. De duur van de pijnstilling blijft dezelfde. Een bruistablet werkt dus niet langer of beter tegen de pijn dan een pil."