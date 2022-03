Aalst carnaval afgesloten met alternatieve popverbranding

Zoals elk jaar zakken alle carnavalisten op dinsdagavond af naar de Grote Markt in Aalst om carnaval af te sluiten met een popverbranding. Dit jaar was het wat anders door corona. Net zoals het jaarlijks carnaval niet kon gevierd worden zoals gewoonlijk, kon de traditionele popverbranding ook niet plaatsvinden. Maar de carnavalisten hebben het heft in eigen handen genomen om een goed alternatief te bedenken. Er heeft een officieuze popverbranding plaatsgevonden in een privétuin, met zo'n 50-tal carnavalisten.