Prijzen voor gas en olie gaan door het plafond door oorlog in Oekraïne: valt daar iets aan te doen?

Toch noemt hij de zet van het IEA historisch. Er wordt immers heel voorzichtig omgesprongen met die noodvoorraad. Die is nog maar drie keer eerder aangesproken: tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991, na orkaan Katrina in 2005 (die onder andere boorplatformen in de Golf van Mexico beschadigde), en in 2011 tijdens de oorlog in Libië.