Puurs-Sint-Amands gaat samen met Poolse zustergemeente Oekraïense vluchtelingen helpen

Puurs-Sint-Amands gaat samen met zijn Poolse zustergemeente Dębica bekijken hoe ze Oekraïense vluchtelingen kunnen helpen. In Dębica, dat op 100 kilometer van de Oekraïne grens ligt, stromen nu heel wat vluchtelingen toe. “We bekijken of we hulpgoederen kunnen sturen of dat we hier in Puurs-Sint-Amands ook vluchtelingen kunnen opvangen”, klinkt het.