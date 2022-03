Ros Beiaardommegang in Dendermonde vindt op zondag 29 mei 2022 plaats

Na eerder uitstel door het coronavirus in 2020 en 2021 zag het er deze winter opnieuw niet goed uit voor de historische ommegang, maar eind januari was er hoopvol nieuws. De hoge vaccinatiegraad, de dalende coronacijfers en de eerste versoepelingen waren aanleiding voor optimisme. De voorbije weken heeft deze trend zich voortgezet.

Het publiek mag in het verlengde Hemelvaartweekend van 29 mei niet alleen een fantastische stoet verwachten. Het Ros Beiaardcomité, het lokaal bestuur en tal van partners leggen de laatste hand aan een vijfdaags omkaderingsprogramma.

Vanaf woensdag 25 mei is er muzikale animatie in de Vicaris Village aan de Groene Dender. Op de Grote Markt zijn er in de dagen voor de ommegang diverse repetities, waaronder de niet-gekostumeerde repetitie van de apotheose met het Ros Beiaard op donderdag 26 mei.