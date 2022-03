VS-president Biden haalt uit naar "dictator" Poetin in eerste "State of the Union": "Hij heeft zich zwaar misrekend"

De "State of the Union" is de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president voor het Congres waarin hij zijn plannen voor het komende jaar bekendmaakt. Sommige Congresleden hadden zich speciaal getooid in de kleuren van de Oekraïense vlag. Ook de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten was te gast. Ze kreeg een staande ovatie en een knuffel van First Lady Jill Biden.

Het viel op hoe de Democratische president Biden ook applaus kreeg vanop Republikeinse banken. Zeker als het ging over de harde aanpak van president Poetin. "Over het algemeen was er toch meer eensgezindheid dan in lange tijd gezien is. Maar dat is typisch voor een land dat zich in oorlogstijd geconfronteerd ziet", stelt VS-correspondent Björn Soenens.