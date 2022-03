UAntwerpen plant nieuwe fuifzaal voor Campus Drie Eiken

De studenten willen liefst een oplossing op de campus zelf. De universiteit staat daar ook voor open. "UAntwerpen wil op termijn investeren in volledig nieuwe fuifinfrastructuur”, zegt rector Herman Van Goethem. “Op de fortsite is er plaats voor een feestzaal met een oppervlakte van 1000m² en capaciteit tot 500 personen. Net voor de zomer valt de definitieve beslissing. We hopen het project te realiseren tegen 2024.”

De universiteit kijkt hiervoor ook naar de gemeente Edegem en het Antwerpse district Wilrijk. "Het is een gelegenheid om dit te doen in samenwerking met hen bijvoorbeeld. Want in die regio is er globaal een tekort aan goede zalen."