Ongeruste berichten op sociale media over "trainingsvluchten" in provincie Antwerpen en Limburg

In Facebookgroepen van onder meer Ranst, Grobbendonk, Edegem, Leopoldsburg, Berchem, Mortsel, Lier en Heist-op-den-Berg verschenen gisteravond rond 20 uur verschillende ongeruste berichten over overvliegende vliegtuigen. Mensen vroegen zich af of het iets te maken had met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.