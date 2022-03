Bavo Van Broeck uit Vilvoorde wint op Nektapijtenfestival in Australië: "Mijn moeder is geen fan van mijn kapsel"

In Kurri Kurri, een dorpje in het zuidoosten van Australië werd afgelopen weekend het Nektapijtenfestival georganiseerd of het Mulletfest. En daar deed ook Vilvoordenaar Bavo Van Broeck aan mee die op dit moment door Australië trekt. "Ik heb gewonnen in de categorie rookie", vertelt Bavo. "Dat is voor een nektapijt dat er nog geen 2 jaar staat. Maar je hebt ook de categorie extreem, 50-plus, junior en ook ranga, da's voor mensen met rode haren."