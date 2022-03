Vlaamse radio- en televisiezenders zetten schouders onder steunactie van Consortium 12-12 voor Oekraïne

Vanaf donderdag kan iedereen ook financieel steunen via Consortium 12-12. De zeven hulporganisaties die verenigd zijn in het consortium zullen de middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Steunen kan via BE 19 0000 0000 1212.

Daar blijft het niet bij. Op vrijdagochtend om 8.45 uur zullen de radiostations van VRT, DPG Media, SBS en ook veel lokale radio’s "Give peace a chance" van John Lennon draaien. Ze sluiten zich hiermee aan bij een grote Europese actie. Collega-zenders over heel Europa spelen dan dit nummer als een oproep voor vrede.

De spot zal vanaf donderdagochtend te zien zijn bij Eén en Canvas (VRT), VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD en HLN.BE (DPG Media), Play 4, Play 5, Play 6 en Play 7 (SBS) en te horen bij, Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel (VRT), Qmusic, Joe en Willy (DPG Media), NRJ (SBS), Nostalgie. De spot zal ook aangeboden worden aan regionale radio- en televisiezenders.