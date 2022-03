"We veroordelen de inval in Oekraïne, maar...": of hoe extreemrechts en extreemlinks elkaar tegenkomen

Blijkbaar hebben extreemrechtse en extreemlinkse partijen enige moeite om de inval in Oekraïne ondubbelzinnig te veroordelen. Ze waarschuwen voor al te straffe taal tegen Rusland, beschuldigen het Westen of zeggen dat Rusland in het verdomhoekje zit. Partijen die meestal diametraal tegenover elkaar staan, blijken zich ineens in hetzelfde kamp te vinden als het over Rusland gaat. Een verhaal van "bien étonnés de se trouver ensemble", of is er meer aan de hand?