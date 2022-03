Zwaar ongeval met ziekenwagen in Gavere: 5 gewonden

Rond de middag raakte een ziekenwagen van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde betrokken bij een verkeersongeval in Gavere. De ambulance reed, samen met een MUG-team, op de N60-gewestweg om een patiënt dringend naar het Universitair Ziekenhuis in Gent over te brengen.

Maar op het kruispunt met de Stationsstraat in Gavere liep het mis. De chauffeur van een bestelwagen merkte de ziekenwagen te laat op, en het kwam tot een zware botsing. Vijf mensen raakten daarbij lichtgewond : de chauffeur van de ziekenwagen en de 2 begeleiders, en ook de chauffeur en de passagier van de bestelwagen. De patiënt in de ziekenwagen is door een andere ambulance in allerijl naar het UZ in Gent gebracht.